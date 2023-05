De Manaus a Paris, Rafa Kalimann abre álbum de fotos com namorado e se declara

Rafa Kalimann postou fotos com o novo namorado, o empresário Antônio Bernardo Palhares, e se declarou no Instagram, na noite deste sábado (13).

A influencer e ex-bbb publicou várias fotos ao lado do amado, algumas delas em viagens por Paris, com a Torre Eiffel ao fundo, e no Rio Negro, em Manaus, onde ela passou seu aniversário de 30 anos em abril. Nos cliques, há também fotos de Antônio sozinho, e de passeios do casal em outros cenários, com montanhas nevadas.



Rafa também mostrou um bilhete com flores que o empresário a enviou, e respondeu na legenda das imagens: "Eu também te daria essa capacidade além de zelo, leveza e bom gosto pra flores, Antônio é calmaria coração nobre", escreveu.

No início do ano, Rafa terminou o namoro com José Loreto. Atualmente, ela está no ar nas telinhas no “Dança dos Famosos”, do “Domingo com Huck”, da TV Globo.