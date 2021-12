De Juliette a Ruivinha de Marte: Anônimos que bombaram em 2021

2021 foi um ano em que muitos anônimos se destacaram e alcançaram o patamar de celebridade após “estourarem” nas redes sociais.

Juliette

Fenômeno no Big Brother Brasil 21, Juliette virou estrela mesmo antes de deixar o reality como grande vencedora. A paraibana se lançou como cantora e foi a queridinha das publicidades. Estima-se que Juliette faturou 45 milhões desde que saiu do BBB21 em maio.

Deolane Bezerra

A advogada ficou famosa após estampar os noticiários com a morte trágica do companheiro, MC Kevin. Após a morte do funkeiro, Deolane se envolveu em algumas polêmicas com a mãe da filha do cantor e após ganhar seguidores lançou um reality em seu canal do Youtube.

Com linguagem “povão”, a advogada bombou nas redes com o bordão: “esquece, a mãe tá estourada”. Há pouco tempo, se lançou como DJ e cantora e colhe os frutos da fama.



Gil do Vigor

Dono dos bordões “O Brasil tá lascado” e “rei da cachorrada”, Gilberto Nogueira também era um dos favoritos para vencer o BBB21 e escreveu seu nome na história do reality. O apelido Gil do Vigor rendeu tanto que ele virou garoto propaganda da marca de iogurte “Vigor” e também virou o queridinho da publicidade. Além disso, ele foi contratado pela Globo.



Ruivinha de Marte

A jovem de 24 anos, moradora do bairro Coroado, em Manaus, Anny Bergatin estourou em 2021 com vídeos no TikTok. A influencer bombou com a dancinha da música “Na Ponta do Pé”, de Nadson, o Ferinha. Participou de vários programas de TV e recentemente gravou o clipe da música “No Chão Novinha” com ninguém menos que Anitta e Pedro Sampaio.



João Gomes

O cantor de 19 anos bombou no primeiro ano de carreira e emplacou vários sucessos como “Meu Pedaço de Pecado” e “Se for Amor”, que têm no Youtube 64 milhões e 164 milhões de views no Youtube, respectivamente.