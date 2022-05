De ex-bbbs a Rodrigo Santoro, Medina e Yasmin Brunet, famosos curtem Desfile das Campeãs

O local também ficou repleto de ex-participantes de reality show. Entre eles Pedro Scooby e Paulo André, que encontraram Boninho no meio do festejo, Douglas Silva, Eslô e Lucas, Jade Picon, Eliezer, Linn da Quebrada, Natália Deodato, Jessilane Alves, Babu Santana, os ex-BBBs Gui e Thais Braz, Arcrebiano, e o casal Mariano e Jakelyne, que perdura desde A Fazenda.

Os camarotes do Desfile das Campeãs, no sábado, na Sapucaí, ficou repleto de celebridades. Rodrigo Santoro e a esposa Mel Fronckowiak, apareceram num raro momento aos beijos em público. Os dois, que são pais de Nina, curtiram pela primeira vez juntos o Carnaval carioca.

