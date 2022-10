De cropped e joias, Fátima se emociona em 1ª gravação do The Voice

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentadora Fátima Bernardes, de 60 anos, deu o pontapé nas gravações da 11ª temporada do "The Voice Brasil" (TV Globo) nesta terça-feira (4) e não conseguiu segurar a emoção com a nova experiência e contato com a plateia do reality show musical.

Nas primeiras fotos divulgadas pela TV Globo, a ex-âncora do "Encontro" gravou primeira vez na atração com um look all back e aplicações em pedra. Ela usou um blazer com ombreiras, um cropped, calça justa e cintura alta. Um salto alto no mesmo tom da roupa completou o look.

Ela comemorou o acolhimento dos jurados Iza, Lulu Santos, Michel Teló e Gaby Amarantos em sua chegada na atração e confessou ter ficado tocada com o contato com a plateia.

"Eu fui muito bem recebida, fiquei muito feliz. Todos os técnicos me visitaram diversas vezes no 'Encontro', então foi um reencontro com essas pessoas. E o que eu gostei muito também foi reencontrar a plateia. Foi muito tocante ver esse carinho. Estou muito emocionada", declarou ela, em entrevista ao Gshow.

Além da chegada de Fátima Bernardes ao elenco, a 11ª temporada do "The Voice Brasil" terá a chegada da cantora Gaby Amarantos ao corpo técnico após experiência no "The Voice Kids".

A atriz Thaís Fersoza também integrará o time do reality show musical na vaga de Thalita Rebouças como repórter de bastidores.

O "The Voice Brasil" tem previsão de estreia em novembro de 2022. O reality show tem direção artística de Creso Eduardo Macedo.