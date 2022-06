De biquíni, Viviane Araújo mostra crescimento da barriga aos 7 meses de gravidez

A atriz de 47 anos espera o primeiro filho com o empresário Guilherme Militão, com quem se casou em setembro do ano passado.

Viviane Araújo mostrou um clique da barriga aos 7 meses de gravidez nesta quinta-feira (16). A mãe de primeira viagem posou em uma foto de biquíni em frente ao espelho e comemorou com as hashtags:

