Dayane, Sthe ou Tiago? Enquetes apontam quem deve sair de 'A Fazenda 13'

As pesquisas são apenas uma estimativa e não definem o resultado da votação oficial no programa.

Apesar disso, a torcida de Dayane, que se formou desde a participação da modelo no Big Brother Itália, afirma que não perde tempo votando em enquetes e se dedica apenas na votação oficial no R7.

A enquete do "Notícias da TV" também indica que Dayane é a que tem menos apoio nesta roça. A participante que teve falas consideradas racistas, homofóbicas e xenofóbicas durante o programa, tem apenas 18,20% das escolhas dos leitores, enquanto Sthe tem 27,52%. Tiago lidera com mais votos para permanecer.

De acordo com a parcial da enquete do "Uol", o mais provável é que Dayane seja eliminada. Ela tem 22,78% de votação dos leitores do site, seguida de 33,32% de Sthefane. Tiago aparece com mais votos para ficar, com 22,78%.

Como se sabe, no reality da Record, o público vota em quem deseja que permaneça no programa.

