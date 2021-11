Day leva bronca da produção e levanta rumores de expulsão em A Fazenda

Valentina Francavilla deixou escapar, na madrugada de hoje, que Dayane Mello foi chamada no closet e levou uma bronca da produção de "A Fazenda 13" (RecordTV). Tudo leva a crer que o alertou de 'descumprimento de regra' se deu por ter rasgado a jaqueta de Rico Melquiades com uma faca. A ex-assistente de palco do "Programa do Ratinho" (SBT) estava tentando conversar a peoa a usar seu voto peso 2 nela quando foi indagada o que estava combinado com Dayane Mello e afirmou:

Não. Ela tá preocupada com outra coisa. "A gente tem que falar de manhã", declarou Aline, sem entender o que estava sendo dito. "É pesado. Reza", aconselhou Valentina, dando a entender que a modelo ainda pode sofrer alguma sansão da produção do reality show.

Sem medo das câmeras, Valentina Francavilla contou que Dayane Mello foram chamadas no closet e recebeu uma bronca por estar 'descumprindo regra' de "A Fazenda 2021". Eles falam que a gente tá descumprindo regra e não pode tocar no assunto. "Ah", respondeu Aline. "A gente foi lá no closet", finalizou Valentina Francavilla, sem dar detalhes.