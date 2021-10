Day e Aline trocam beijos e Rico ironiza: 'Bispo vendo vocês se beijando'

Após Day vencer a prova do fazendeiro, na noite desta quarta-feira (13), ela correu para os braços de Aline Mineiro, com quem vive um affair em A Fazenda 13. As duas trocaram beijos para comemorar a vitória e Rico Melquiades mandou um recado aos fãs.

"Olha as sapatão, gente, vota para elas, os viados também. Deixa as gays, deixa as sapatão! O programa precisa de sapatão, a Record precisa de sapatão!", gritou.

"Vou fazer uma campanha, 'deixem o meu crush'. A minha crush não pode me deixar'", disse Dayane, defendendo a permanência de Aline na casa. Em seguida, Rico tirou sarro da situação.

"Elas são sapatão! Tão bonito o bispo ver vocês se beijando. Se você sair, peça para ver o gráfico porque o bispo que mandou você sair, porque você é sapatão", brincou ele.