David Luiz se envolve em polêmica de traição com modelo do Only Fans

David Luiz reagiu ao ver seu nome envolvido em uma polêmica com a modelo do Only Fans Julia Calsing nesta quinta-feira (20).



Tudo começou quando Julia mostrou que ganhou um ingresso de cortesia com o nome do jogador para a partida do Flamengo contra o Ñubiense, no Maracanã, válido pela Libertadores. Internautas passaram a especular se o jogador estaria traindo a mulher, Bruna Loureiro, com quem tem duas filhas.

O zagueiro negou que tenha convidado a modelo e disse que foi seu amigo Gustavo que havia dado o convite. "Chama o VAR. Quem faz a gestão dos meus ingressos é meu amigo e irmão Gustavo. Essa menina foi convidada por ele. No mais, segue o jogo. O que você está arrumando, Gustavo", brincou o jogador.



A modelo desmentiu e rebateu David Luiz nos Stories: “Quem é Gustavo? Risos”. "O certo não se justifica. Por isso vou ficar quietinha. E gente, quem é Gustavo?", disparou ela.

Internautas cavaram um pouco mais afundo e resgataram fotos da modelo do Only Fans supostamente na casa de David Luiz.