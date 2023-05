David Beckham fala sobre seu TOC com limpeza em documentário da Netflix

O ex-jogador revelou que, após sua mulher, Victoria Beckham, e os filhos irem dormir, ele limpa todos os cômodos da casa, inclusive arruma as luzes dos ambientes. “O fato de que todos vão dormir, e eu vou [limpar], limpo as velas, coloco as luzes da forma certa, me certifico de que tudo está limpo. Odeio descer de manhã e ter copos, pratos e tigelas sujas”, explicou.

Segundo o portal The Guardian, Beckham afirmou que sua família não o aprecia pelo TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) com limpeza, cujo qual, o astro sofre desde 2000. “Eu limpo muito bem, não tenho certeza de que isso é muito apreciado pela minha esposa, sendo muito sincero”, disse ele.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.