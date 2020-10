Datena sai do hospital direto para gravar 'Brasil Urgente' após cirurgia

José Luiz Datena não para! O apresentador deixou o hospital nesta sexta-feira (30) e foi direto gravar o Brasil Urgente. Ele passou por uma cirurgia após sentir dores no peito no último domingo (25).

Em um vídeo gravado no Instagram, o apresentador da Band contou que está recuperado e agradeceu aos médicos e orações dos telespectadores.

"Sexta-feira de chuva em São Paulo. Estou saindo agora do Hospital Sírio Libanês, agradecendo ao doutor Kalil, ao doutor David e a todas as pessoas da equipe que me salvaram a vida. Quem sabe um dia o Brasil vai ter um sistema público de saúde parecido com isso que tive oportunidade de ter", relatou Datena.

"Estou muito feliz em estar com vocês de novo. Saudades enormes de todos. Ficamos tanto tempo longe, quase uma semana… Mas estaremos juntos daqui a pouco no Brasil Urgente ao vivo mostrando como está complicado o trânsito. A melhor equipe técnica do Brasil vai mostrar isso para vocês", finalizou.