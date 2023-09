"Daqui a 60 anos as faculdades vão estudar a minha história", prevê Bianca Andrade

Bianca também revelou o desejo de expandir sua marca de cosméticos. "Hoje eu quero que a minha marca seja uma potência gigantesca, não só no Brasil, mas lá fora, porque eu sei que o Brasil é um grande mercado de cosméticos, no digital também, o Brasil é gigantesco”, disse.

"Hoje eu olho a minha história. Uma mulher periférica que morou até os seus vinte anos na favela, ou seja, vivi a maior parte da vida lá. Nativa digital, uma das primeiras a construir esse setor econômico que é uma indústria gigantesca e revolucionária. Eu me vejo gigante. Eu sei que daqui a sessenta anos as faculdades vão estudar a minha história", disse ao contar sobre o que a motiva durante o ‘Jota Jota Podcast’.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.