Danilo Gentili detona Melhem após assédio a Dani Calabresa: 'esquerdomacho'

Danilo Gentili e outros humoristas como Mauricio Meirelles e Fabio Rabin reagiram a reportagem da revista Piauí, que expôs os detalhes dos episódios de assédio de Marcius Melhem a Dani Calabresa e outras atrizes da Globo.

Em seu perfil do Twitter, Gentili exaltou a amiga, diz que conhecia a história a um tempo e criticou atores que fizeram silêncio sobre o caso.

"Conheço toda história mais de ano, qdo @calabresadani me contou. De lá pra cá o que mais teve foi relativização e silêncio de esquerdomacho global defensor do feminismo. Esse é o feministão que disse que eu devo ser preso e que fazia “humor do bem”, escreveu o apresentador do SBT.

E continuou: "Pois é! Cadê a coragem desse povo que luta tanto pelo bem? Corajosa foi a @calabresadani que ficou anos falando sozinha, colocou o próprio emprego e carreira na reta enquanto os colegas e até ex faziam em silêncio e relativizavam o assédio. Tudo hipócrita", escreveu o apresentador do SBT.

Outros famosos reagem

Os humoristas Mauricio Meirelles e Fabio Rabin também prestaram solidariedade a amiga nas redes sociais. "CARALHO MANO! Que bagulho escroto! Li essa matéria ontem a noite e não posso imaginar o que você passou @calabresadani. Triste por não ter estado próximo pra te ajudar. Conta comigo pro que precisar! O que mais você quer, filha, para calar a boca?", escreveu Rabin.

"Toda minha solidariedade a @calabresadani que sempre foi MUITO MUITO MUITO FODA em tudo que faz. Sem nunca precisar recorrer a qualquer ideologia pra isso", escreveu Meirelles.