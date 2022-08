Danilo Gentili detona Globo após morte de Jô Soares

Danilo Gentili, apresentador, detonou a atitude do canal GNT, do Grupo Globo, em reprisar entrevistas do Programa do Jô, em sua última temporada na emissora carioca, mas com algumas mudanças: o canal vai abortar algumas falas do apresentador polêmicas, que podem gerar cancelamentos na web.

“Legal essa homenagem, onde censuram o cara depois de morto”, comentou Gentili em uma publicação do Twitter. O comportamento da emissora é estranho, pois Jô sempre teve liberdade para expor suas insatisfações e brincadeiras, comportamento exaltado nas inúmeras homenagens que a Globo realizou após sua morte.