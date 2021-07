Daniela Lima quebra protocolo na CNN ao vivo e manda recado revoltado

Daniela Lima quebrou o protocolo no CNN 360º, ao ir para um lado mais pessoal, denunciando ameaças de morte que vem sofrendo nas redes sociais, especialmente após viralizar uma farsa contendo uma fala falsamente atribuída a ela.

