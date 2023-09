Dani Winits é flagrada vendo André Gonçalves em A Fazenda e faz texto sobre ex

Danielle Winits publicou um texto em apoio ao ex-marido, André Gonçalves, nesta segunda-feira (25), um dia após ter sido flagrada assistindo ao ator em “A Fazenda 15”, enquanto estava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Os dois anunciaram a separação em agosto e desde então, André havia deixado a mansão da atriz e passado a morar de favor com um amigo no Rio. Com uma foto do ator no reality show, ela prestou apoio a ele no Instagram. Leia na íntegra:

"Eu gosto de pensar que a luz do sol vai sempre iluminar o seu amanhecer.

Eu gosto de saber que podemos andar de mãos dadas mesmo que trilhando caminhos distintos por hora e que isso possa entre seres amorosos acontecer.

Eu gosto de permanecer celebrando sua existência e a de um Deus maravilhoso intercedendo em seu percorrer.

Gosto mais ainda de explanar sua potência ao encarar recomeços me abastecendo dessa sua fé. Daquele que conjuga com resiliência sem perder a alegria o verbo crer.

E amanheço aqui como você tanto conhece….

Sendo aquela que você desde sempre sabe que pode contar que vou ser.

Danielle"