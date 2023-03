Dança dos Famosos tem climão entre Rafa Kalimann e José Loreto: 'desconcertante'

Rafa Kalimann e José Loreto se reencontraram no Domingão com Huck desde o término do namoro há seis meses. A ex-BBB é integrante do grupo B da Dança dos Famosos.

Ao falar de Kalimann, o ator ficou meio sem jeito, mas não poupou elogios a ex. “É desconcertante porque vem várias memórias. A gente estava aqui quando a gente se conheceu e a Rafa me ajudou na minha preparação do Lui Lorenzo, tem coisas que levo até hoje... E é muito bom a gente poder se amar não estando junto”, disse Loreto.

A torta de climão que ficou no programa foi assunto nas redes sociais. “Foi uma grande falta de noção o constrangimento que ele fez ela passar, isso sim”, opinou uma internauta. “Bonito deixar a menina desconfortável desse jeito? O constrangimento estava estampado na cara dela enquanto o sem noção tornava tudo sobre ele”, criticou outra.