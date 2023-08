Dados do Censo sobre população indígena do Brasil, morte de Aracy Balabanian e outras notícias do dia

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Queda de braço decide futuro do PL das Fake News, dados do Censo sobre população indígena do Brasil, morte de Aracy Balabanian e outras notícias para começar esta terça-feira (8).

PL DAS FAKE NEWS

Queda de braço entre Globo, artistas e Janja vai decidir futuro de projeto na Câmara. Emissoras se opõem a direitos autorais; Lira tenta acordo, e parte do governo teme impacto no PL das Fake News.

CONGRESSO NACIONAL

Plano de médio prazo de Lula vê apagão até em Saúde sem mudança em precatórios. Pagamento do passivo ocuparia espaço de R$ 195,65 bi de despesas básicas, como conta de luz e terceirizados.

GOVERNO LULA

Dino antecipa investigação e expõe direção da PF mais política e próxima ao governo. Diretor-geral da PF faz viagens com Lula e desperta temor de contaminação política na corporação.

POLÍTICA

Bolsonaro nega uso de Pix com familiares e diz que gastou mais de R$ 14 mil com Mega Sena. Ex-presidente tenta justificar repasses após receber doações milionárias de apoiadores.

JUSTIÇA

Zambelli diz não temer cassação, e Bolsonaro afirma que não quis mais falar com ela. Depoimento da deputada nesta segunda-feira f(7) oi adiado, e ela afirma que compareceu à Polícia Federal para demonstrar disposição em colaborar com as investigações.

INDÍGENAS

Cidade mais indígena do Brasil deu única vitória a Lula em estado pró-Bolsonaro. Uiramutã (RR) fica praticamente toda dentro de reserva; 96% da população é indígena, segundo Censo.

POLÍTICA

Zema vira alvo de esquerda, centro e direita e agora diz não estar contra ninguém. Governador de Minas Gerais defende protagonismo do Sul e Sudeste e é criticado por fala considerada separatista.

VIOLÊNCIA

Menos da metade das ações da PM com mortes no litoral tem imagens disponíveis. Promotoria recebeu gravações de sete de 16 casos; em seis policiais eram de batalhões sem câmera corporal e em três houve problemas.

ARACY BALABANIAN (1940 - 2023)

Morre Aracy Balabanian, atriz que marcou TV com humor e drama, aos 83 anos. Atriz se firmou como um dos rostos mais conhecidos da televisão com papéis em novelas e humorísticos como 'Sai de Baixo'.

VIOLÊNCIA

'Covardia que fizeram com meu filho', diz mãe de adolescente morto em ação da PM no Rio. Thiago Flausino, 13, sonhava em ser jogador de futebol; OUTRO LADO: PM abriu um inquérito para investigar o caso.

GUERRA DA UCRÂNIA

Estudante de medicina brasileiro morre em combate na Guerra da Ucrânia. Paranaense Antônio Hashitani, 25, atuava como voluntário em grupo paramilitar em Bakhmut, no leste do país invadido.

ECONOMIA

Drex será o nome do real digital. Banco Central ainda não divulgou quando a moeda digital será lançada; a expectativa é de que seja no fim de 2024.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Novo remédio para ejaculação precoce já é vendido no Brasil. Farmacêutica diz que preço médio no Brasil é de R$ 55 por caixa com seis comprimidos.