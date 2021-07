Dado Dolabella pede perdão a Luana Piovani por agressão: ‘Eu te amo’

Dado Dolabella surpreendeu ao responder a ex-noiva, Luana Piovani, e fazer um pedido de perdão por tê-la agredido em 2008.

Mais cedo, a atriz havia relembrado a violência sofrida afirmando que na época ela não teve apoio. Piovani ainda se disse feliz com as campanhas nas redes sociais contra a violência contra a mulher.

Dado, então, respondeu: “Foi o que me fez ser quem eu sou hoje. Somos frutos dos nossos erros e acertos, mas, principalmente daquilo que fazemos com nossos erros... me envergonho, muito, perdi a cabeça, um dos motivos que também me fizeram ser vegano, ser menos impulsivo, reativo. Violência é energia, a mesma inferida é a mesma exalada, assim como me envergonho também de um dia já ter transformado inocentes em fezes... pagado para matarem por mim... cada inocente... cada vida. Precisamos transmutar e sem o perdão não transmutamos... nos perdoar pelos nossos erros, perdoar o próximo e nos permitir encontrar um caminho melhor! Luana Piovani sinto muito! Me perdoe! Eu te amo! Sou grato! Muita paz na sua caminhada”, escreveu.