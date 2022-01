Culto do cantor Maurílio é realizado com público restrito e transmissão online

O sertanejo Maurílio recebeu um culto em sua homenagem nesta sexta-feira, 7, nove dias após a sua morte, aos 28 anos. Ele também teve uma missa do sétimo dia, realizada em sua cidade natal. O culto aconteceu na Igreja Atmosfera, em Goiânia, com restrição de público devido à pandemia da Covid-19, e com transmissão online via Instagram de Maurílio, para que os fãs, amigos, familiares e admiradores que não puderam comparecer, pudessem acompanhar. "MInha saudade. Mas vamos celebrar a vida. Gratidão", escreveu a mãe do cantor, antes do início da cerimônia prevista para as 20h (horário de Brasília).

