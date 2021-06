Cristina Mortágua vai leiloar calcinha usada em ensaio: ‘sem grana’

Aos 50 anos, Cristina disse que toparia fazer um ensaio sensual novamente. “Se fosse com um fotógrafo muito top, que eu já tivesse trabalhado, com uma linha elegante como a 'Playboy' era. Por que não? É um dinheiro honesto. Lugar de mulher sabe onde é? Onde ela quiser”, disparou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.