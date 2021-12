Cristiano Ronaldo e esposa anunciam sexo dos gêmeos em vídeo fofo

Os filhos do @Cristiano fizeram a revelação do sexo dos bebês gêmeos que a Georgina está esperando, e será novamente um casal! Qual será os nomes? pic.twitter.com/OfGuysSLzl

O anúncio foi feito através de um vídeo mega fofo protagonizado pelos filhos do jogador, Cristiano Ronaldo Jr, de 11 anos, Alana Martina, 4, e os gêmeos Eva e Mateo, 4. Nas imagens, as crianças furam dois balões que se revelam com o interior cor-de-rosa e azul, indicando que vem aí mais um casal.

