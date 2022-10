Cristiano Ronaldo é apontado como ‘pivô’ da crise no casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady

Os rumores da separação de Gisele Bündchen e Tom Brady ganharam um novo capítulo. De acordo com site Page Six, o jogador Cristiano Ronaldo teria sido ‘pivô’ da crise do casal.

O site norte-americano relatou que a crise teve inicio após Tom desistir da aposentadoria - o atleta deixaria os campos em fevereiro deste ano, mas em março voltou atrás - . Em uma entrevista, a modelo falou sobre o desejo do atleta ser mais presente na vida dos filhos.

A desistência da carreira teria ocorrido um dia depois de Tom assistir ao jogo do Manchester United e ter conversado com Cristiano Ronaldo. Os dois se encontraram no gramado do estádio e ao ser questionado pelo jogador se deixaria a carreira mesmo, o atleta não respondeu e fez uma expressão de dúvida, segundo noticiou a imprensa britânica.

A conversa ocorreu no dia 12 de março, no dia 13 Tom anunciou publicamente a desistência de encerrar sua carreira.