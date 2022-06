Cristiano, da dupla com Zé Neto, testa positivo para Covid-19 pela 2ª vez

Até a publicação desta reportagem, nem Cristiano e nem Zé Neto haviam comentado sobre o assunto nas redes sociais deles ou da dupla. Em março do ano passado, Cristiano, a esposa e a sogra precisaram ser internados no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) por complicações provocadas pelo coronavírus.

Conforme a assessoria, Cristiano fez o teste após ter tido contato com um familiar que contraiu o coronavírus no último fim de semana. O cantor está sem sintomas.

