Crise em casamento de Marina Ruy Barbosa foi gerado pela família de Negrão

Há meses que rola rumores de crise no casamento de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão. E segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o motivo seria a família do empresário.

Negrão faz parte de uma das famílias mais ricas do Brasil e a exposição da atriz nas redes sociais não estava agradando a família de seu marido, que teme que isso pode gerar problemas fiscais para as empresas, além de sequestros ou assaltos.

Ainda segundo Leo Dias, a queridinha da mídia foi proibida de postar quando está viajando e mostrar a localização de jantares e imagens das mansões da família.

Esse teria sido o ponto para a relação entre os dois se desgastar. Vale lembrar que a última foto que Marina postou com o amado foi no dia do aniversário dele, em outubro.