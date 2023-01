Cris ‘Cyborg’ critica Dana White por agredir a esposa

Cris ‘Cyborg’, tem 37 anos, é uma das lutadoras mais condecoradas do MMA. Ela estreou na modalidade em 2005 e se tornou campeã no Bellator, Invicta FC, Strikeforce e UFC.

“Assisti ao vídeo e vi um homem bruto agarrar sua esposa pelo braço de forma agressiva e puxá-la para seu espaço pessoal. Essa foi a primeira agressão física do vídeo”, escreveu a lutadora em sua conta oficial no ‘Twitter’.

A campeão do Bellator, Cris ‘Cyborg’ saiu em defesa da mulher do presidente do UFC, Dana White, após o site TMZ divulgar um vídeo em que ele aparece agredindo a esposa em uma casa noturna, no México.

