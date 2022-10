Criminosos agridem repórter e ateiam fogo em carro de TV afiliada do SBT

Criminosos agrediram o repórter cinematográfico Alex Nepomuceno e atearam fogo no carro de reportagem da TV Tribuna, afiliada do SBT no Espírito Santo, no Complexo da Penha, na capital Vitória. O ataque aconteceu nesta terça-feira (11).

Segundo o Splash UOL, o repórter iria encontrar uma equipe de reportagem na região do Morro do Bonfim, e após ele entrar em uma rua foi surpreendido por criminosos armados. A vítima teve uma arma apontada para a sua cabeça e chegou a levar uma coronhada após ser obrigada a descer do carro.

Os bandidos também efetuaram disparos próximo ao repórter para o aterrorizar e em seguida atearam fogo no veículo onde ele estava. O cinegrafista recebeu de um dos criminosos uma munição para que fosse entregue à repórter policial do SBT, Suzy Faria.

A vítima registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia. Um menor de idade foi apreendido pela polícia suspeito de ter participação no crime.

Antes do ataque ao carro da reportagem, um ônibus foi metralhado por bandidos no bairro Consolação e um segundo coletivo foi incendiado no bairro Santo Antônio. Não houve informações de pessoas feridas. Segundo a polícia, os ataques são uma retaliação às operações da polícia no Complexo da Penha e por causa da morte de um suposto segurança de um traficante da área.