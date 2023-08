Criança Esperança: Ana Castela desafina e chora após ser criticada; vídeo

A cantora Ana Castela chorou após ser criticada por desafinar na hora de cantar as músicas "Nosso Quadro" e "Pipoco", nesta segunda-feira (07), no Criança Esperança, da TV Globo.

FAMOSOS: Ana Castela chora após se apresentar no #CriancaEsperanca : “E quem falou que meu cavalo é brega vai toma no meio do olho do seu cu”. pic.twitter.com/DoMekJvIKd

