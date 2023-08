Criança Esperança: Ana Castela desafina e chora após ser criticada

Alguns internautas questionaram se Ana Castela estava gripada. No entanto, a cantora usou as redes sociais para explicar o motivo: nervosismo. "Não consegui cantar, não consegui chegar no tom. Então cantar bem agora não importa. Chegar lá foi muito lindo. Minha mãe e meu pai estavam comigo. Ao vivo, na Globo, em cima de um cavalo, é muita loucura", disse Ana Castela.

A cantora Ana Castela se defendeu das críticas após se apresentar no Criança Esperança 2023, nesta segunda-feira (7). A sertaneja foi detonada nas redes sociais devido à afinação na hora de cantar as músicas "Nosso Quadro" e "Pipoco".

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.