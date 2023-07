Craque Neto reage a assalto e persegue criminosos em São Paulo

O apresentador Craque Neto reagiu a um assalto no trânsito na cidade de São Paulo. O ex-jogador chegou a correr atrás dos bandidos denominados ‘gangue da pedrada’.

Neto falou sobre o ocorrido durante a transmissão de América-MG X Corinthians pela Copa do Brasil. "Para aqueles que ficaram preocupados comigo, fui assaltado hoje, eu e Kascão. Cortei a mão, cortei a perna, corri atras do ladrão. O pique que eu dei, nenhum jogador do Corinthians deu”, contou.

"Se eu pego aquele moleque, eu ia quebrar de porrada...E o pique que eu dei, nem Bolt. Só que não consegui pegar ele, que era mais rápido que eu”, continuou. "Aquele semáforo ali é para assalto mesmo. Tentei segurar ele, não consegui, mas puxei. E aí o Corinthians perde... Meu dia foi bom, ein”.

O apresentador estava com o produtor Renato Nalesso quando foram surpreendidos por dois homens, na rua João de Pietro, bairro do Morumbi, zona sul.

A dupla quebrou a janela do passageiro e roubou o celular do produtor. As cenas foram capturadas por câmeras de segurança.