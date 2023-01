Cotada para o BBB23, Yasmin Brunet posta vídeo antigo e aumenta rumores

Yasmin Brunet está sendo cotada para o BBB23 e os indícios de que ela realmente vai estar no reality estão cada vez mais fortes. O confinamento deve iniciar no dia 7 de janeiro e finalizar no dia 9.

Sumidinha das redes sociais, a modelo postou um stories, mas segundo o jornalista Muka, o vídeo é antigo. A técnica é usada para os integrantes do grupo Camarote não serem descobertos antes do inicio do reality, que será dia 16 de janeiro.

O look usado por Yasmin no storie é o mesmo que a modelo usou em agosto de 2022. No feed é possível ver também o mesmo vídeo.

Yasmin também divulgou para os seguidores que dia 16 - data em que começa o BBB - ela irá lançar um novo produto de sua marca de cosméticos.