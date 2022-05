Correspondente da Globo em Londres é substituído por queridinho do Fantástico após 8 anos

Isso porque o setor de Jornalismo da emissora fez uma nova ‘dança das cadeiras’ e resolveu promover o repórter especial do Fantástico Murilo Salviano, a partir de agosto, para o posto. Com isso, Pedro Vedova volta ao Brasil para o antigo cargo de Salviano no Fantástico, segundo o Notícias da TV.

Pedro Vedova, correspondente da TV Globo em Londres, na Inglaterra, terá que fazer uma mudança e tanto e se despedir não só do cargo mas também do país em que morava desde 2014.

