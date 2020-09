Corpo é encontrado em residência de Kate e Willian, diz site

Um corpo do sexo feminino foi encontrado na sexta-feira (4) boiando no lago ornamental do Palácio de Kensington, residência de príncipe William e Kate Middleton, e da princesa Eugenie e seu marido. As informações são do DailyMail.



Ainda não se tem informações de como aconteceu. O The Sun afirmou que a Rainha Elisabeth estava no palácio com os filhos de Willian quando recebeu a notícia.



Artista desaparecida



Estava sendo cogitado que o corpo pertencia a uma artista, de 51 anos de idade, porém, a mulher apareceu com vida e começaram novamente as buscas para saber a identidade do corpo.