Coreana Youn Yuh-jung faz história e leva Oscar de melhor atriz coadjuvante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Youn Yuh-jung entrou para a história como a primeira coreana a vencer um Oscar, neste domingo (25). Ela é também a segunda mulher asiática a ganhar o prêmio de melhor atriz coadjuvante, depois da japonesa Miyoshi Umeki, de "Sayonara".

Youn é uma atriz bastante conhecida na Coreia do Sul, mas ganhou os holofotes nos Estados Unidos —e no resto do mundo— como a simpática e resmungona avó da família de "Minari", de Lee Isaac Chung.

O filme de Chung, que foi indicado a seis categorias no Oscar deste ano, acompanha um casal coreano que se muda para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, apostando em vender produtos agrícolas para a comunidade de imigrantes do estado do Arkansas. Apesar de estrelar um filme americano, Youn interpreta seu papel totalmente em coreano.

A vitória coroa mais um ano de sucesso do país asiático no Oscar —no ano passado, o grande vencedor foi "Parasita", de Bong Joon-ho, que levou prêmios como melhor filme e diretor.

"Normalmente, quando eu estava vivendo numa outra parte do mundo, ficava assistindo à TV e via o Oscar, como se fosse um programa de televisão normal. Mas eu estar aqui, em carne e osso, não posso acreditar", disse a atriz, em seu discurso bem-humorado.

Youn Yuh-jung também afirmou que não acredita em competição e questionou como poderia ganhar de Glenn Close, que disputava a categoria por seu papel em "Era uma Vez um Sonho".

"Somos vencedoras, tivemos papéis diferentes, não podemos competir umas com as outras. Essa noite, eu estou aqui, mas talvez eu só tenha um pouquinho mais de sorte que vocês", disse, arrancando risadas do público.