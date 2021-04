Coreana Youn Yuh-jung faz história e leva Oscar de melhor atriz coadjuvante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Youn Yuh-jung entrou para a história como a primeira coreana a vencer um Oscar, neste domingo. Ela é também a segunda mulher asiática a ganhar o prêmio de melhor atriz coadjuvante, depois da japonesa Miyoshi Umeki, de "Sayonara".

Youn é uma atriz bastante conhecida na Coreia do Sul, mas ganhou os holofotes nos Estados Unidos --e no resto do mundo-- como a simpática e resmungona avó da família de "Minari", de Lee Isaac Chung.

O filme de Chung acompanha um casal coreano que se muda para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, apostando em vender produtos agrícolas para a comunidade de imigrantes do estado do Arkansas. Apesar de estrelar um filme americano, Youn interpreta seu papel totalmente em coreano.

A vitória coroa mais um ano de sucesso do país asiático no Oscar --no ano passado, o grande vencedor foi "Parasita", de Bong Joon-ho, que levou prêmios como melhor filme e diretor.