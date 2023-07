Contribuição estadual pode aumentar preço de alimentos, insegurança alimentar e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Contribuição estadual pode aumentar preço de alimentos, fim do programa federal de fomento às escolas cívico-militares, insegurança alimentar no Brasil e outras notícias para começar esta quinta-feira (14).

REFORMA TRIBUTÁRIA

Brecha para novo imposto na Reforma Tributária pode elevar preço da comida. Segundo especialistas, arroz, feijão, frutas e carnes em geral seriam alguns alimentos afetados.

GOVERNO LULA

Lula usa máquina para esvaziar base de Bolsonaro e se aproximar de evangélicos, militares e agro. Governo anunciou Plano Safra recorde, apoiou isenção a igrejas e vai incluir militares no Novo PAC.

GOVERNO LULA

Ministro do Bolsa Família fica sob risco apesar de oposição de Janja. Lula deve formalizar convite a Sabino para Turismo nesta semana; governo debate mudanças na Esplanada para acomodar centrão.

EDUCAÇÃO

Governo Lula decide acabar com escolas cívico-militares, bandeira de Bolsonaro. MEC determina progressivo encerramento do programa criado em 2019 e desmobilização do pessoal das Forças Armadas.

POLÍTICA

Bolsonaro confirma à PF reunião com Marcos do Val, mas nega plano para gravar Moraes. Ex-presidente presta depoimento no inquérito aberto para apurar suspeitas sobre senador.

CONGRESSO NACIONAL

'Jabutis' no texto do Carf podem limitar ganho de receitas com novos acordos e voto de qualidade. Governo prevê arrecadar R$ 34 bi com novas condições de negociação de dívida, mas outros trechos preocupam.

COTIDIANO

Brasil tem 10,1 milhões passando fome, diz ONU. Número de pessoas com fome diminuiu, enquanto insegurança alimentar aumentou e atinge um terço da população do país.

CHUVA

Ciclone põe em perigo maioria das cidades gaúchas e 1/4 das catarinenses. Municípios estão em alerta vermelho do Inmet para tempestade e/ou vendaval; no RS, aulas foram suspensas.

FGTS

FGTS deve distribuir R$ 12 bi a trabalhadores após lucro de 2022. Dinheiro será pago até o fim de agosto para quem tinha saldo no fundo em 31 de dezembro de 2022.

COTIDIANO

Presos do Bonde do Elevado dizem que roubavam até dez celulares de carros por dia. Informação, segundo Deic, foi dada por jovens de 18 e 19 anos que agiam na Bela Vista, no centro de São Paulo.

LIVROS

Morre Milan Kundera, autor de 'A Insustentável Leveza do Ser', aos 94 anos. Escritor tcheco, exilado após perseguição por regime comunista, criava narrativas entre o mundo cotidiano e o das ideias.

JUSTIÇA

Justiça obriga Patrícia Poeta a encontrar colunista da RedeTV! que ela está processando. Apresentadora da Globo não queria ir à audiência de conciliação, mas juíza negou pedido.