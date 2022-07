Conrado fala pela 1ª vez após sobreviver a acidente que matou Aleksandro

O cantor Conrado falou pela primeira vez após dois meses do acidente que matou o parceiro musical, Alexsandro.

O sertanejo, que ficou na UTI em estado grave e passou 1 mês meio internado, revelou em entrevista ao Fantástico que estava consciente após o acidente e pedia para não morrer com metade do corpo para fora do ônibus, que capotou na rodovia Regis Bittencourt, em São Paulo.

“Consegui me segurar numa tábua para não ser jogado. Fiquei preso com essa parte das costas para fora do ônibus. Quando me tiraram da maca, a doutora Anne já me atendeu. Só queria sobreviver, na realidade, falava: 'não quero morrer’”, lembra.

“Quando acordei [no hospital] agradeci muito a Deus. Minha mãe estava do lado, falei para ela assim: 'pena que perdi o Aleksandro’”, disse ele à mãe revelando ter visto tudo o que aconteceu.

“[Meu sonho] foi interrompido, pausado, [mas] olho como uma segunda chance de vida. [Quero] casar, ter filhos e retomar a música. [Esses] são planos que tenho para minha vida. Ainda sonho com esse futuro, continuo sonhador”, completou.

Além de Aleksandro, outras cinco pessoas que trabalhavam com a dupla morreram no acidente.