Conrado, da dupla com Aleksandro, é extubado e apresenta melhora

O cantor Conrado, da dupla com Alexsandro, teve uma melhora significativa e foi extubado nesta terça-feira (10).

A informação sobre a melhora de Conrado foi divulgada no boletim médico desta quarta-feira (11). “Informamos que o paciente João Vitor Moreira Soares permanece internado no Hospital Regional do Registro, em Unidade de Terapia Intensiva. Apresenta melhora clínica e laboratorial, foi extubado por volta das 19 horas de ontem (10/05) e encontra-se lúcido e respiração espontânea. O quadro é estável. Reafirmamos a ausência de necessidade de nova intervenção cirúrgica nas últimas 24 horas”.

Conrado foi internado em estado grave após o grave acidente com o ônibus da banda no sábado (7). O cantor Aleksandro acabou morrendo junto outras cinco pessoas que estavam no veículo.