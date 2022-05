Conrado, da dupla com Aleksandro, apresenta melhora na UTI

O boletim também acrescentou que o músico Júlio Cesar Bigoli Lopes está com função pulmonar ainda comprometida, mas teve melhora na função renal. Ambos os pacientes ainda não têm previsão de alta. Conrado foi a primeira pessoa a ser socorrida no local do acidente com o ônibus da dupla sertaneja, que teve vários feridos e seis mortos. Aleksandro e mais cinco pessoas faleceram na hora.

"Informamos que o paciente João Vitor Moreira Soares permanece internado [?]. Apresenta evolução com estabilidade do quadro clínico e melhora progressiva da função renal", atualizou a equipe da dupla, acrescentando que não há necessidade de novas cirurgias.

O cantor João Vitor Moreira Soares, que adotou o nome artístico Conrado, na dupla com Aleksandro, está apresentando melhora em seu quadro, e segue internado na UTI do Hospital Regional de Registro (SP).

