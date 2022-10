Conheça o loft de R$ 54,1 mi de Jennifer Lawrence colocado à venda em NY

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jennifer Lawrence, de 32 anos, decidiu colocar à venda o luxuoso loft de três quatros no bairro de Tribeca, Manhattan, em Nova York. O imóvel é vendido por cerca de US$ 10,5 milhões, equivalente a R$ 54,1 milhões.

A atriz comprou o apartamento de 300 metros quadrados em 2017, na época por US$ 9 milhões. Após cinco anos, ela quer se desfazer do imóvel com um lucro de US$ 1,5 milhão (R$ 7,7 milhões).

O apartamento fica em um prédio construído em 1882, que foi modificado em condomínios em 2016. Desta forma, o local foi restaurado em um luxuoso e moderno apartamento, mas ainda permanece os detalhes históricos. Por exemplo, as vigas de madeira foram recuperadas e também as colunas de suporte que separam a sala de estar da área de jantar.

O imóvel conta com um elevador com chave, além de uma garagem privada. Na suíte principal, há um closet junto com três armários, o banheiro tem piso aquecido, com pia dupla e chuveiro grande. Há ainda comodidade de piscina coberta e academia com estúdios de ioga e pilates, sala de massagem e deck na cobertura.