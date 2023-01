Conheça Ivan Baron, influencer com deficiência que entregou faixa a Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ivan Baron, um influencer com deficiência com mais de 350 mil seguidores no Instagram, foi uma das pessoas que entregou a faixa de presidente ao presidente Lula (PT) neste domingo (1º)

Nascido no Rio Grande do Norte, o jovem teve meningite viral aos 3 anos, que lhe causou paralisia cerebral. Hoje, o influencer cria conteúdo sobre inclusão e ensina sobre capacistismo -termo utilizado para descrever comportamentos que reforçam estigmas sobre pessoas com deficiência.

Formado em pedagogia, Baron foi um dos consultores de acessibilidade do Festival do Futuro. Em preparação para os shows, Baron ajudou a equipe de Lula na comunicação das informações sobre acessibilidade, treinamento de equipe e vistoria do espaço.

O influenciador também participou de eventos da campanha de Lula em 2022. Na véspera das eleições, Baron discursou sobre PCDs e afirmou que o governo Lula foi o que mais fez para a saúde.