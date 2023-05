Congresso impõe derrotas a Marina, morte de Tina Turner e outras notícias desta quinta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Congresso impõe derrotas a Marina, Gilmar vota pela absolvição de Collor, morte de Tina Turner e outras notícias para começar esta quinta-feira (25).

GOVERNO LULA

Congresso impõe derrotas a Marina, e aval de Lula empodera centrão. Reorganização da Esplanada avança e tira poder de Ambiente sem empenho do governo para defender ministra, que sofre novos reveses à noite.

GOVERNO LULA

Nem Lula poderá reabrir essas portas, diz Marina sobre esvaziamento de ministério. Ministra do Meio Ambiente volta a criticar proposta do Congresso de retirar atribuições de sua pasta.

JUSTIÇA

Lula escolhe dois homens para vagas de ministro do TSE e deixa mulheres de fora. Presidente seleciona advogado defendido por Moraes após receber relação com 4 indicações do STF.

JUSTIÇA

Gilmar vota pela absolvição de Collor no STF e critica Lava Jato. Tribunal, porém, já tem maioria para condenar o ex-presidente em processo derivado da operação.

POLÍTICA

Ex-assessora acusa Joice de 'rachadinha' e diz que dinheiro pagava até ração de gato. Joice nega as acusações; ex-assessora encaminhou a denúncia para o Ministério Público Federal de SP.

MERCADO

Receita começa a divulgar 'caixa-preta' de benefícios fiscais com nomes de empresas e valores; veja lista. Fisco apresenta três listas com milhares de CNPJs e pelo menos R$ 50 bi em renúncias.

AMÉRICA LATINA

Deputadas trocam chutes, socos e puxões de cabelo no Congresso da Bolívia. Episódio ilustra tensões entre governo e oposição, que acusa gestão de Luis Arce de ter feito ao menos 180 prisões políticas.

CULTURA

Morre Tina Turner, cantora considerada a maior diva do rock'n'roll, aos 83 anos. Morte da artista americana foi confirmada por seu assessor nesta quarta-feira, sem causa divulgada.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Aplausos no minuto 20, faixas e cartazes em apoio a Vinicius Junior marcam jogo do Real Madrid. Atacante brasileiro agradeceu as homenagens, mas não enfrenta o Rayo Vallecano.