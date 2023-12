Congresso derruba vetos de Lula à desoneração e ao marco temporal e outras notícias do dia

'Me sentia uma prostituta', diz atriz sobre bastidores de cenas de sexo de 'Azul é a Cor Mais Quente'. Adèle Exarchopoulos conta ter ficado traumatizada e que depois do filme passou a impor limites nas gravações mais íntimas.

Bill Gates elogia o SUS e diz que o mundo pode aprender com o Brasil. Filantropo escreveu em blog e redes sociais sobre o impacto positivo do sistema universal e dos investimentos do país em saúde.

Milei usará Forças Armadas contra quem bloquear ruas para protestar na Argentina. Novo governo anunciou plano para acabar com os chamados 'piquetes', com ato marcado para o dia 20.

Comando Vermelho e PCC avançam para presídios de quase todos os estados. Levantamento inédito aponta a existência de 70 facções dentro do sistema carcerário, as duas principais presentes em 25 das 27 unidades da federação.

Moro e advogado falam em Deltan desesperado durante votação de Dino ao STF. Conversa por texto em celular do senador ocorreu momentos antes da votação da indicação do ministro de Lula.

Lula exalta Dino 'comunista' no STF e diz que governo de 38 pastas tem poucos ministros. 'Tem poucos ministros para tanto assunto que a gente precisa cuidar no país', diz presidente.

