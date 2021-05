Confundido com MC Kevin, Kevinho presta homenagem ao cantor

A notícia da morte de MC Kevin na noite desse domingo (16) pegou a todos de surpresa e algumas pessoas têm confundido o funkeiro com MC Kevinho.

Kevinho, aliás, prestou homenagem ao amigo no Instagram. “Não dá pra acreditar que vc se foi irmão, tão jovem, tão talentoso e tão amoroso com todos ao seu redor! Que Deus te receba de braços abertos, com mto amor e carinho, muito obrigado por todos os momentos e por tudo que vivemos nesses 7 anos de amizade! O nosso funk está de luto e vc vai ser eternamente lembrado! E como a gente sempre falava um pro outro “Te amo Filhote” vai com Deus”, escreveu.

Kevin caiu do 5º andar do hotel onde estava hospedado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.