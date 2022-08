Confirmado: conheça todo o elenco feminino de A Fazenda 14

Prestes a estrear, A Fazenda 14 promete ser uma edição de milhões. Todo o elenco feminino foi confirmado por Leo Dias, do Metrópoles, nesta segunda-feira (29).

Veja a lista completa das mulheres que estarão no reality show da Record.



Emilly Araújo

Campeã do BBB 17, a gaúcha foi polêmica no reality show ao se envolver em um relacionamento abusivo com o cirurgião plástico Marcos Harter, que acabou expulso do programa por agressão. Ela também ficou rodeada de polêmicas e tretas depois do programa.



Pétala Barreiros

A influenciadora de 22 anos é conhecida pelo casamento com o empresário Marcos Araújo, dono da AudioMix e do VillaMix. O relacionamento foi polêmico pelo fato de Marcos ter ficado com Pétala quando ela tinha apenas 14 anos e ele 40, a engravidando um ano depois, aos 15. Os dois se casaram e tiveram outro filho. Na segunda gravidez, Pétala acusou Marcos de traí-la com várias mulheres, e pôs um fim à relação, que foi seguida de um namoro do empresário com Lívia Andrade, que também protagonizou escândalos com Pétala, ficando na porta da clínica no dia em que ela fez o exame de DNA da criança. A influencer expôs o ex, o acusando de agressão, estupro e ameaça.



Deolane Bezerra

Advogada, Deolane ficou conhecida como viúva de MC Kevin, que morreu ao cair da varanda de um hotel. Com seu jeito sincerão e sem papas na língua, rapidamente Deolane se tornou muito popular nas redes sociais, sendo apelidada de “doutora”.



Babi Mu

A última das ex-panicats, Babi Muniz que agora atende por Babi Mu esteve no Pânico até 2013, além de ter feito o Made in Japão, na Record.



Natalia Deodato

Conhecida como barraqueira no BBB22, Bad Nat é modelo e teve inúmeras profissões antes da fama. Ela deu início à carreira de atriz na série “Aqui ao Lado – Vizinhos”, que será exibida no próximo ano no Canal Brasil, emissora ligada à Globo. No entanto, preferiu não esperar e já irá emendar um reality show no mesmo ano.



Renata Muller

Renata Muller acaba de enfrentar uma polêmica fresquinha para os fofoqueiros de plantão. Ela expôs detalhes da traição de Victor Pecoraro com Rayanne Morais, com quem ele está oficialmente namorando. Os dois foram têm juntos a filha Sophia, de 12 anos.



Deborah Albuquerque

Ex-Famosas em Apuros e Power Couple Brasil, a influencer e musa fitness ficou conhecida como barraqueira mor no programa de casais, discutindo com mais de 8 participantes em só uma temporada. Ela se tornou vice-campeã ao lado do marido Bruno Salomão.



Ruivinha de Marte

Funkeira e tiktoker de Manaus, Ruivinha fez sucesso na internet com suas dancinhas engraçadas. Seus vídeos conquistaram também famosos e ela chegou a participar do clipe de Anitta com Pedro Sampaio, “No Chão Novinha”. Anitta se inspirou em seus cabelos coloridos para o visual no clipe.



Tânia Mara

Tânia Mara começou a carreira como dançarina e depois apresentadora no SBT aos 16 anos, e lançou o primeiro álbum em 2000, se consolidando como cantora e compositora. Ela foi casada com o diretor de telenovelas Jayme Monjardim por 12 anos. Em 2021, namorou o cantor Tiago, da dupla com Hugo, que causou polêmica recentemente ao fazer uma cirurgia de aumento de pênis, e participou da temporada mais recente de A Fazenda. A cantora é conhecida por ser muito discreta em relação à vida pessoal.

Kerline Cardoso

Ex-bbb, Kerline ficou conhecida como injustiçada com bom-humor na internet. A cearense foi a primeira eliminada do BBB21 após uma polêmica com Lucas Penteado, mas depois serviu entretenimento aos seguidores no Instagram com seu jeito divertido de ver a vida.