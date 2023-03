Confira os bastidores da ‘paixão avassaladora’ de Isis Valverde e Marcuz Buaiz

Isis Valverde surpreendeu com a notícia do namoro com Marcus Buaz, e agora os bastidores da relação — que é chamada pelos próprios de “paixão avassaladora” — vêm sendo revelados.

O empresário e a atriz não fazem mais questão de esconder o romance e trocam beijos em público, além de andarem de mãos dadas, e segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, o pedido de namoro aconteceu em Paris.

Os dois já contaram sobre a relação aos amigos e familiares e planejam conversar com os filhos que cada um tem. Isis é mãe de Rael, de 4 aninhos, fruto do casamento com o modelo André Rezende. Já Buaiz é pai de José Marcus e João Francisco, de 11 e 9 anos, do casamento com Wanessa.

Apresentados por amigos, os dois muito conversaram virtualmente e não chegaram a se encontrar muitas vezes. O relacionamento é bem recente.

"Buaiz foi o primeiro a se encantar e queria muito o reencontro. Ele foi bastante carinhoso com a Isis desde o primeiro momento, a cortejou. Dava pra ver que tinha algo mais ali, mas eles foram beijar mesmo faz pouco tempo", disse uma fonte ao Splash Uol.

Segundo essa fonte, quando Buaiz negou os primeiros boatos do relacionamento, os dois ainda estavam apenas conversando.

Agora em março, Isis compareceu à Semana de Moda em Paris, em março, e Buaiz estava na cidade para uma reunião de negócios, e lá aconteceu o pedido de namoro.

Antes de postarem as primeiras fotos, os dois pretendem conversar para que os filhos estejam confortáveis com o relacionamento.