Confiança nos militares segundo Datafolha, Congresso aprovado por 16% dos brasileiros e outras notícias do dia

Livros com personagens quilombolas ajudam pequeno leitor a se identificar. Autores do gênero criam protagonistas negros e dão à nova geração referências que pessoas mais velhas não tiveram.

Foto de policiais ao lado de Danilo Cavalcante seria considerada irregular no Brasil. Agentes posaram com brasileiro que foi capturado após escapar de prisão na Pensilvânia (EUA).

Lula chega a Cuba e deve criticar embargo dos EUA contra a ilha. Presidente participa de cúpula do G77 em Havana, em visita que marca descongelamento de relações com o regime.

