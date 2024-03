'Como consegue seduzir tantas sendo tão feio?', dispara mulher de Lucas do BBB24

Desde então, Camila apagou todas as fotos que tinha com o rapaz e insinuou que o casamento chegará ao fim. Ela também chegou a declarar torcida para Davi.

Professora de História, Camila se revoltou após o xaveco do marido em Pitel no BBB24, afirmando que a sister o 'bagunçou'.

A frase é de uma carta que Frida Kahlo escreveu para Diego Rivera após descobrir traições. "Não tenho medo da dor, e você sabe disso. Ela é quase inerente a mim, mas confesso que sofri, e muito, quando você me traiu, a cada vez que você me traiu, não só com a minha irmã, mas com tantas outras mulheres. Como elas se deixaram enganar por você?

Camila Moura, esposa de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, soltou mais uma direta para o participante do BBB24.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.