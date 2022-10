Comentaristas da Globonews discutem ao vivo sobre resultado de pesquisas

Nesta segunda-feira (10), Demétrio Magnoli e Gerson Camarotti criaram um climão no "Em Pauta" da Globo News. Os jornalistas descordaram ao discutirem sobre a porcentagem da votação dos candidatos a presidência, Lula e Jair Bolsonaro, no primeiro turno das eleições de 2022.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.