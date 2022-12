Comentarista da GloboNews engole mosquito e apresentador tem crise de riso

Falando com a voz embargada, o comentarista prosseguiu. "Po que nojeira, engoli o mosquito, mas vamo lá. Tava gostosinho. Rindo do coleguinha que veio do Rio de Janeiro pra engolir o mosquito, isso mesmo", completou Octavio, embarcando na brincadeira.

O apresentador Tiago Eltz não conseguiu segurar o riso e passou cerca de um minuto dando gargalhadas da situação. "Os mosquitos do CCBB em Brasília estão tentando atacar a nossa equipe desde que começou essa cobertura e a transição lá. O pessoal que tá mais tempo em Brasília tem conseguido escapar do mosquito, tá chegando uma água ali pra ele", disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.